Вкладчикам банка "Конкорд" вернут почти 640 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) со следующей недели начнет выплату гарантированного возмещения вкладчикам банка "Конкорд", решение о ликвидации которого Нацбанк принял 1 августа.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"На сегодня продолжается процесс формирования реестра вкладчиков. После объявления о начале выплат вкладчики банка - физические лица, в том числе физические лица-предприниматели, - смогут получить свои средства в одном из 12 банков-агентов Фонда.

Вкладчик сам выбирает банк и отделение, в котором желает получить средства. Кроме того, существует возможность получить гарантированное возмещение от Фонда дистанционно. Такую услугу на сегодня предоставляют 5 банков-агентов", - говорится в сообщении.

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При этом общая сумма гарантированного возмещения вкладчикам банка, предназначенная к выплатам, составляет 639 млн грн.

"Благодаря действию нормы о полном возмещении по вкладам на период военного положения и трех месяцев после его завершения, каждый вкладчик получит от Фонда средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня 1 августа, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 ЗУ "О системе гарантирования вкладов физических лиц", - пояснили в ведомстве.

Параллельно идет процесс формирования реестра акцептованных требований кредиторов, который сформируют и утвердят до 4 сентября, добавили в ФГВФЛ.

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Кроме этого, проводится инвентаризация активов и формирование ликвидационной массы банка "Конкорд".

"Банк "Конкорд" - это 7 банк, ликвидацию которого Фонд начал уже во время полномасштабного вторжения. И каждый раз, понимая условия, в которых живет и работает вся страна, мы начинали выплату возмещения вкладчикам и расчет с кредиторами досрочно, то есть раньше конечного срока, отведенного законодательством.

Поэтому и выплату вкладчикам банка "Конкорд" Фонд планирует начать раньше, уже со следующей недели, ориентировочно после 21 августа. Фонд имеет достаточно средств для выплаты полной суммы возмещения всем вкладчикам. И уже по факту формирования реестра кредиторов и ликвидационной массы банка, мы начнем расчет с кредиторами и Фонд гарантирования обеспечит возврат средств кредиторам банка в полном объеме", - заявила заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай.

Напомним:

Правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО "АКБ "КОНКОРДˮ и его ликвидации с 1 августа 2023 года.

Причина такого решения - систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Экономическая правда