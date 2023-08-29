Минфин привлек более 7 миллиардов от размещения облигаций, снизив одну из ставок
Министерство финансов на аукционе по размещению ОВГЗ во вторник, 29 августа, привлекло 7,3 млрд грн, ставку одной из позиций снизили.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.
Так, гривневые ОВГЗ со сроком погашения 1,2 года под 17,8% разместили на 177 млн грн.
От размещения полуторагодовых ОВГЗ под 18,35% привлекли 1,8 млрд грн.
А трехлетние облигации под 19,18% разместили на 5,3 млрд гривен, ставку по бумагам снизили с 19,21%.
Напоминаем:
Министерство финансов на аукционе по размещению ОВГЗ во вторник, 22 августа, разместило ценные бумаги более чем на 3,3 миллиарда гривен, ставку одной из позиций снизили.
Министерство финансов на аукционе во вторник, 15 августа, разместило облигации на сумму 6,4 млрд. грн. в эквиваленте.
Экономическая правда