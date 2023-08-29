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Минфин привлек более 7 миллиардов от размещения облигаций, снизив одну из ставок

Вторник, 29 августа 2023, 18:44 - Алексей Павлыш

Министерство финансов на аукционе по размещению ОВГЗ во вторник, 29 августа, привлекло 7,3 млрд грн, ставку одной из позиций снизили.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Так, гривневые ОВГЗ со сроком погашения 1,2 года под 17,8% разместили на 177 млн грн.

 

От размещения полуторагодовых ОВГЗ под 18,35% привлекли 1,8 млрд грн.

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А трехлетние облигации под 19,18% разместили на 5,3 млрд гривен, ставку по бумагам снизили с 19,21%.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе по размещению ОВГЗ во вторник, 22 августа, разместило ценные бумаги более чем на 3,3 миллиарда гривен, ставку одной из позиций снизили.

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Министерство финансов на аукционе во вторник, 15 августа, разместило облигации на сумму 6,4 млрд. грн. в эквиваленте.

Экономическая правда

Минфин ОВГЗ облигации
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