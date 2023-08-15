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Мінфін залучив понад 6 мільярдів від розміщення ОВДП

Вівторок, 15 серпня 2023, 18:55 - Олексій Павлиш

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 15 серпня, розмістило облігації на суму 6,4 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення ОВДП у гривні на 1,2 року під 17,8% залучили 395 млн грн. 

 

Водночас облігації з терміном погашення 1,5 року під 18,35% розмістили на 125 млн грн.

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Також Мінфін розмістив облігації на 3 роки на 5,01 млрд грн під 19,49%.

Крім цього, міністерство розмістило 9-місячні облігації в євро під 3,11% на 20 млн євро.

Минулого тижня Мінфін залучив від продажу ОВДП 7,22 млрд грн.

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Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні в вівторок, 1 серпня, розмістило облігації на суму 3,05 млрд грн.

Економічна правда

Мінфін ОВДП
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