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Минфин привлек 3,3 миллиарда от размещения облигаций: одну из ставок снизили

Вторник, 22 августа 2023, 18:57 - Анастасия Жарикова

Министерство финансов на аукционе по размещению ОВГЗ во вторник, 22 августа, разместило ценные бумаги более чем на 3,3 миллиарда гривен, ставку одной из позиций снизили.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Так, гривневые ОВГЗ со сроком погашения 1,2 года под 17,8% разместили на 223 млн грн.

От размещения полуторагодовалых ОВГЗ под 18,35% привлекли 943 млн грн.

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Трехлетние облигации под 19,21% разместили на 2,15 миллиарда гривен, ставка по бумагам была снижена с 19,49%.

 
Минфин

"Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами", - напомнили в министерстве.

Напоминаем:

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Министерство финансов на аукционе во вторник, 15 августа, разместило облигации на сумму 6,4 млрд. грн. в эквиваленте.

Минфин ОВГЗ облигации
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