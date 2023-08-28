Ослабление экономики Китая скажется по всему миру, но не только негативно - Bloomberg

Экономика Китая должна была обеспечить треть мирового экономического роста в этом году, поэтому ее резкое замедление в последние месяцы вызывает тревогу по всему миру.

Об этом пишет Bloomberg.

"Политики готовятся к удару по своим экономикам, поскольку импорт Китаем всего, от строительных материалов до электроники, падает", - отмечает Bloomberg, напомнив, что президент США Джо Байден недавно назвал экономику Китая "бомбой замедленного действия".

Пока что наибольший удар по своей торговле испытывают азиатские экономики и страны Африки.

Реклама:

Так, например, Япония сообщила о первом падении экспорта более чем за два года в июле после того, как Китай сократил закупки автомобилей и чипов. А центробанки Южной Кореи и Таиланда отметили слабое восстановление экономики КНР как причину ухудшения ими прогнозов экономического роста своих стран.

В настоящее время глобальные инвесторы уже вывели более 10 миллиардов долларов с фондовых рынков Китая.

Однако ослабление экономики Китая будет иметь не только плохие последствия, отмечает Bloomberg.

Реклама:

"Не все так безнадежно. Замедление темпов роста Китая приведет к снижению мировых цен на нефть. А дефляция в стране означает, что цены на товары, которые отправляются по всему миру, будут снижаться", - сообщает агентство.

Как утверждает Bloomberg, наибольшую выгоду из этого получат страны, которые борются с высокой инфляцией.

"Цены производителей в Китае сократились в течение последних 10 месяцев, а это означает, что стоимость товаров, поставляемых из страны, падает. Это приятная новость для всего мира, который все еще борется с высокой инфляцией".

Некоторые развивающиеся рынки, такие как Индия, также видят свои возможности, надеясь привлечь иностранные инвестиции, которые, возможно, покинут Китай.

Хотя затягивание экономического спада в Китае скорее навредит, чем поможет мировой экономике, предупреждают аналитики.

"Дефляция в Китае не так уж плоха для мировой экономики. Но если остальной мир, США и Европа, упадут в рецессию, если Китай останется слабым, то это будет проблемой не только для Китая, но и для всей мировой экономики", - заявил главный глобальный стратег BCA Research Inc. Питер Березин.

Напомним:

Президент США Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за его экономических проблем и сказал, что страна находится в беде из-за слабого роста.

Напомним также, что с начала большой войны Китай осуществил тысячи поставок для российских компаний, среди которых подсанкционные, которые производят ракетные установки, бронетехнику и стратегические бомбардировщики.

Две трети иностранных компонентов в российских дронах произведены в Китае.