Китай помогает РФ вооружаться, поставляя вертолеты и металлы для бомбардировщиков - СМИ

С начала большой войны Китай осуществил тысячи поставок для российских компаний, среди которых подсанкционные, которые производят ракетные установки, бронетехнику и стратегические бомбардировщики.

Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что российские фирмы, занимающиеся производством ракетных установок, бронетехники и стратегических бомбардировщиков, получили десятки тысяч поставок из Китая с начала полномасштабного вторжения России в Украину до первого квартала этого года.

В целом торговля между Китаем и РФ в этом году должна превысить 200 млрд долларов, что является новым рекордом, несмотря на то, что китайский экспорт в другие страны значительно упал.

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Чаще всего товары, которые экспортирует Китай в РФ, классифицируются как товары двойного использования, что позволяет Китаю обходить международные санкции и утверждать, что он ведет только законную торговлю с Россией.

Так, по данным Molfar Global, одна китайская компания отправила в Россию 1000 дронов за два месяца до войны.

Тогда, через четыре дня после начала войны в Украине, китайская компания Hems999 поставила два вертолета. Другая китайская компания Tianjin Huarong Aviation передала России четыре вертолета Airbus с начала войны.

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Китайские фирмы также отправили оптические прицелы более чем 50 российским компаниям. Импорт этих продуктов почти удвоился до 2,5 млн долл в прошлом году по сравнению с предыдущим.

В счетах-фактурах указано, что такое оборудование предназначено для "охоты".

Кроме того, Китай поставлял РФ через Индию и Коста-Рику турбореактивные двигатели и радиолокационные ракетно-навигационные системы. В 2022 году Китай экспортировал в Россию изделий из титановых сплавов, которые являются основным материалом, используемым для производства военных самолетов и оружия.

Китайские компании также отправили поставки магниевых сплавов Туполеву, который строит и поддерживает обслуживание дальних бомбардировщиков, таких как Ту-95 и Ту-160М, которые использовались для ударов по Украине крылатыми ракетами.

Экономическая правда.