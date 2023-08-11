Байден заявив, що Китай у біді: економіка країни - бомба уповільненої дії

Президент США Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії" через його економічні проблеми й сказав, що країна перебуває в біді через слабке зростання.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на виступ Байдена на політичному зборі коштів у штаті Юта.

"Китай у біді", - сказав Байден, додавши, що країна є "бомбою уповільненої дії" через її економічні проблеми.

"Це не добре, тому що, коли погані люди мають проблеми, вони роблять погані речі", - сказав також Байден.

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У цьому контексті видання нагадує зауваження Байдена, який у червні назвав президента Сі Цзіньпіна "диктатором". А Китай у відповідь назвав ці висловлювання провокацією.

Водночас Байден заявив, що не хоче завдати шкоди Китаю і хоче раціональних відносин з цією країною.

Нагадуємо:

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9 серпня Байден підписав розпорядження, яке забороняє нові інвестиції США в Китай у чутливі технології, такі як комп'ютерні чіпи. Китай, який має другу за величиною економіку в світі, заявив, що "серйозно стурбований" цим рішенням і залишає за собою право вживати заходів у відповідь.