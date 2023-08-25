Экс-главу НБУ Шевченко подозревают в создании преступной организации - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро объяснило, в связи с чем обновлено подозрение экс-главе Нацбанка Кириллу Шевченко, о чем последний сообщил накануне, отметив, что новая статья не предусматривает возможности залога и предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

"НАБУ и САП обновили подозрение бывшему председателю правления Укргазбанка, экс-руководителю Национального банка Кириллу Шевченко. Теперь его подозревают в создании преступной организации и легализации средств", - отметили в антикоррупционном бюро.

Кроме Шевченко, такие же статьи инкриминировали его экс-заместителю в Укргазбанке Денису Чернышеву и экс-директору департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами госбанка Алексею Лютому.

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По версии следствия, руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов, согласно которым 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание и за такую "помощь" в течение 2014-2019 годов им начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн грн.

При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в АБ "Укргазбанк". Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными средствами.

"Члены преступной организации из числа работников Банка имели возможность самостоятельного снятия средств, как в кассах Банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета. То есть выплаты вознаграждения осуществлялась на счета подставных лиц, а полное распоряжение средствами осуществлялось членами преступной организации", - отметили в НАБУ.

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Таким образом, злоумышленники завладели деньгами в сумме более 206 млн грн.

Одновременно был совершен ряд финансовых операций для легализации и маскировки противоправного происхождения этих средств.

"Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставления "откатов" руководителям государственных субъектов хозяйствования за размещение в банке значительных сумм средств и финансирования другой противоправной деятельности", - рассказали в НАБУ.

Напоминаем:

Ранее действия указанных лиц квалифицировали как присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также - как служебный подлог.

24 августа экс-глава НБУ Шевченко заявил об инкриминировании ему новой статьи без залога и с санкцией до 15 лет.

Он заявил, что расценивает такую переквалификацию обвинения как давление с целью склонить участников дела к показаниям против него в условиях, когда сроки досудебного расследования подходят к концу.

По мнению Шевченко, применение такой статьи в отношении главы государственного банка, которая является "классической" для "воров в законе", ставит под сомнение принятие коллегиальных решений правлением или комитетом по управлению активами банка в течение 2014-2019 годов.

Речь идет об уголовном деле, касающемся периода руководства Шевченко Укргазбанком.

В начале октября прошлого года САП и НАБУ сообщили о подозрении Кириллу Шевченко и еще четырем фигурантам дела.

23 октября, НАБУ объявило в розыск уже экс-главу НБУ Шевченко, который сейчас находится в Вене, а также заместителя председателя правления Укргазбанка Дениса Чернышева, заместителя директора департамента работы с корпоративными ВИП-клиентами Елену Хмеленко.