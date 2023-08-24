Экс-глава НБУ Шевченко заявил об инкриминировании ему новой статьи без залога и с санкцией до 15 лет

Экс-глава Национального банка Кирилл Шевченко получил обвинение по ст. 255 Уголовного кодекса Украины в создании и руководстве преступной организацией, деятельность которой направлена на совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Об этом сообщил сам Шевченко, отметив, что делом занимаются Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Мне стало известно, что в деле против экс-главы НБУ "антикоррупционный" орган пошел ва-банк и изменил квалификацию, дополнительно инкриминировав мне статью 255 УК Украины...", - отметил Шевченко.

Он заявил, что расценивает такую переквалификацию обвинения как давление с целью склонить участников дела к показаниям против него в условиях, когда сроки досудебного расследования подходят к концу.

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По мнению Шевченко, применение такой статьи в отношении главы государственного банка, которая является "классической" для "воров в законе", ставит под сомнение принятие коллегиальных решений правлением или комитетом по управлению активами банка в течение 2014-2019 годов.

"В моем деле, кажется, отрабатывают механизм, когда коллегиальный орган любого украинского банка может быть признан преступной группировкой со всеми возможными последствиями", - предположил он.

Напоминаем:

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Речь идет об уголовном деле, касающемся периода руководства Шевченко Укргазбанком.

В начале октября прошлого года САП и НАБУ сообщили о подозрении Кириллу Шевченко и еще четырем фигурантам дела.

Их действия были квалифицированы как присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191) и служебный подлог (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366).

Было якобы установлено, что руководство Укргазбанка, владея информацией о подписанных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовало ее для хищения средств.

В частности, должностные лица банка якобы обеспечили подписание фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые, будучи "агентами" банка, привлекли к нему крупных клиентов.

За такие "агентские услуги" банк ежемесячно незаконно выплачивал "вознаграждение" этим лицам.

Следствие установило, что в течение 2014-2020 годов по этой схеме 52 агентам Укргазбанк перечислил более 206 млн грн.

23 октября, НАБУ объявило в розыск уже экс-главу НБУ Шевченко, который сейчас находится в Вене, а также заместителя председателя правления Укргазбанка Дениса Чернышева, заместителя директора департамента работы с корпоративными ВИП-клиентами Елену Хмеленко.