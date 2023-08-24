Украина и Молдова упростили процедуру транзита грузов по железной дороге

Верховная Рада в четверг, 24 августа, ратифицировала внесение изменений в соглашение между Украиной и Молдовой о деятельности железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

В министерстве пояснили, что принятые изменения позволят осуществлять транзитные перевозки на участки Этулия (Молдова) – Рени (Украина) – Джурджулешты (Молдова), без трехсуточной остановки в Рени.

Новые нормы будут касаться подвижного состава всех форм собственности и грузов, следующих со станций Республики Молдова и Украины или транзитом через их территории в направлении молдавского Джурджулешты и румынского Галац-Ларга.

Реклама:

"Эти изменения позволяют значительно ускорить и увеличить железнодорожные грузоперевозки между Украиной и Молдовой, а также существенно повысить экспортный потенциал портов Дунайского кластера.

Вместе с этим, мы сосредотачиваем усилия на восстановлении и развитии инфраструктуры морских портов Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов", — отметил Вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраокв.

Также принятые изменения будут способствовать увеличению пропускной способности пунктов пропуска Фрикацей-Этулия и Рени-Джурджулешты.

Реклама:

Напоминаем:

Молдова начала активно сотрудничать с Украиной, Румынией и донорскими организациями для модернизации своей железнодорожной инфраструктуры, чтобы помочь Украине нарастить экспорт агропродукции.

Филиал АО "Укрзализныця" "Центр транспортной логистики" заключила договор с молдавским железнодорожным оператором, благодаря которому УЗ сможет предоставлять комплекс услуг по организации перевозок грузов транзитом по территории Молдовы во всех сообщениях.