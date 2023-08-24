Выплаты в рамках "єВідновлення" согласовали 10 тысячам семей: о какой сумме идет речь

Финансовую помощь на восстановление поврежденного боевыми действиями жилья по программе "єВідновлення" получат 10 тысяч семей. Общая сумма выплат на строительные материалы или ремонт составляет 836 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Больше всего заявлений о поврежденном имуществе поступило из Харьковской, Киевской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областей.

По программе, которая стартовала в мае, владельцы домов, которые были повреждены из-за российской агрессии, могут подать заявление в Действии и получить до 200 тысяч гривен на ремонт квартиры или дома.

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Сумму выплат определяет комиссия местного самоуправления. Полученные средства можно затраты на строительные материалы или услуги в магазинах или в компаниях-партнерах программы.

Также с 1 августа начался второй этап программы, согласно которому компенсацию могут получить владельцы разрушенного имущества.

В целом украинцы уже подали 38 тысяч заявлений в Дії на получение финансовой помощи на ремонт поврежденного жилья и 2159 заявлений о компенсации за разрушенное жилье.

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В Украине заработала программа "єВідновлення": как получить компенсацию

Напоминаем:

Для владельцев уничтоженного во время войны жилья запустили компенсационный онлайн-калькулятор.

Люди, которые уже сделали ремонты поврежденного жилья за свой счет, смогут получить компенсацию - Кабинет министров внес изменения в программу "єВідновлення".