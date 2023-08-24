"Норникель" подсанкционного российского олигарха Потанина открыл офис в Дубае - СМИ

Российский "Норникель" открыл офис в Дубае, став крупнейшей металлургической и горнодобывающей компанией РФ, которая открыла представительство в Объединенных Арабских Эмиратах после начала большой войны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что "Норникель", был зарегистрирован под названием Greenwich Holdings Limited в финансовом районе Дубая в декабре прошлого года.

"Новый холдинг, который пока имеет небольшую команду и юриста в качестве директора, может со временем расшириться, поскольку компания рассматривает некоторые торговые и административные функции из Дубая", - говорится в сообщении.

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Добавляется, что в ОАЭ наблюдается наплыв российских компаний, торговцев товарами и экспатов, которые ищут убежища от санкций. Другие российские товарные фирмы также ввели присутствие в ОАЭ, пытаясь сгладить свою зарубежную деятельность.

Напомним:

Российский горно-металлургический гигант "Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия - планирует сократить производство никеля и кобальта, ключевых для аккумуляторных батарей, из-за задержки ремонта завода и пожара на НПЗ.

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Один из богатейших олигархов РФ Владимир Потанин, президент и крупнейший крупнейшего в мире производителя никеля и палладия "Норникель", заявил, что на фоне санкций компания отказалась от планов выхода на другие рынки.

США ввели санкции против одного из самых богатых олигархов РФ Владимира Потанина, также под санкции попали его активы - холдинг "Интеррос", Росбанк и яхта.

Экономическая правда.