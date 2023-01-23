"Норнікель" російського олігарха Потаніна через санкції відмовився виходити на інші ринки

Один із найбагатших олігархів РФ Володимир Потанін, президент і найбільший найбільшого у світі виробника нікелю та паладію "Норнікель", заявив, що на тлі санкцій компанія відмовилася від планів виходу на інші ринки.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК.

За його словами, "Норнікель" перебудовує інвестполітику, роблячи акцент на Росії. Також компанія, за його словами, була змушена, зокрема, скоригувати логістичні ланцюжки.

Потанін стверджує, що у компанії "за деякими бізнесами були плани експансії на інші ринки".

Також, за його словами, "Норнікель" брав участь у кількох стартапах в інших країнах "з надією привести їх до Росії". Зараз такі можливості практично повністю зникли, визнав олігарх.

"Уся парадигма нашого бізнесу, який був більше зав'язаний на залученість у міжнародний ланцюжок створення продукту і технології, зараз переорієнтується на внутрішню історію зі спробою залучити до цього якісь дружні країни і партнерів. Десь це виходить, десь поки що ні. Загалом це серйозна зміна в системі планування і в системі очікувань", - визнав Потанін.

Він уточнив, що, хоча проти "Норнікеля" не запроваджували санкції, компанія все одно змушена коригувати стратегію.

"Логістичні ланцюжки перебудовуємо на більш дружні країни, насамперед на Китай, Туреччину, Марокко та інші арабські країни. Тому на життєдіяльності компанії, на її виживаності це не позначається прямо, але, звісно, обмежує її можливості, зокрема фінансові, і з освоєння тих ринків, на яких вона традиційно була. Утримувати їх складніше, а нові завойовувати дорого", - визнав мільярдер.

Нагадаємо:

США запровадили санкції проти одного з найбагатших олігархів РФ Володимира Потаніна, також під санкції потрапили його активи - холдинг "Інтеррос", Росбанк і яхта.

Економічна правда