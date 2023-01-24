"Норнікель" підсанкційного російського олігарха Потаніна скоротить виробництво

Російський гірничо-металургійний гігант "Норнікель" - найбільший у світі виробник нікелю та паладію - планує скоротити виробництво нікелю і кобальту, ключових для акумуляторних батарей, через затримку ремонту заводу та пожежу на НПЗ.

Про це пише Bloomberg.

Найбільший виробник рафінованого нікелю, ймовірно, знизить виробництво цього металу на 4-5% з рівня 2022 року в 219 000 тонн, оскільки він проводить технічне обслуговування, яке було відкладено з минулого року через проблеми з поставками обладнання, заявив старший віце-президент групи Сергій Степанов.

Виробництво кобальту становитиме менше половини від того, що було до вересневої пожежі на Кольській АЕС.

"Хоча США і Британія наклали санкції на головного акціонера "Норнікеля" Владіміра Потаніна, на саму компанію або експорт російських металів не було накладено жодних санкцій. Тим не менш, війна в Україні призвела до перебоїв у логістиці, страхуванні та постачанні.

Обмеження обсягів виробництва "Норнікелю" також підкреслює, як на російське виробництво металів впливає припинення західними фірмами поставок обладнання та технологій", - пише агентство.

"Норнікель" контролює приблизно 10-ту частину світового ринку нікелю. Цей метал і кобальт використовуються в акумуляторах і мають вирішальне значення для "зеленої революції". У грудні Bloomberg повідомило, що "Норнікель" розглядає можливість скорочення виробництва нікелю, оскільки деякі європейські покупці уникають російських поставок і на тлі потенційного надлишку.



Цього року "Норнікель" очікує, що виробництво нікелю становитиме від 204 000 тонн до 214 000 тонн. За словами Степанова, виробництво кобальту може скласти 1 000 тонн порівняно з 2 500 тонн в останні роки.

Нагадаємо:

Один із найбагатших олігархів РФ Володимир Потанін, президент і найбільший найбільшого у світі виробника нікелю та паладію "Норнікель", заявив, що на тлі санкцій компанія відмовилася від планів виходу на інші ринки.

США запровадили санкції проти одного з найбагатших олігархів РФ Володимира Потаніна, також під санкції потрапили його активи - холдинг "Інтеррос", Росбанк і яхта.

Економічна правда