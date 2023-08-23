Страховщики повысили тарифы для танкеров, экспортирующих российскую нефть Черным морем - СМИ

Страховые компании сообщили фрахтователям судов, работающих в черноморских портах России, о повышении дополнительных платежей, известных как "премии за риск в зоне военных действий".

Об этом Reuters сообщили четыре трейдера.

В прошлом году после начала военного вторжения России в Украину в общую стоимость страхования танкеров была добавлена надбавка за военный риск.

Военные действия в акватории российских и украинских черноморских портов обострились после разрыва Россией черноморской "зерновой инициативы" в середине июля.

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Недавно Россия сообщила о нескольких нападениях на свои черноморские порты. По словам трейдеров, атаки не повлияли на загрузку нефти из черноморских портов России, но риски растут.

Премия за военный риск была увеличена с примерно 1% стоимости груза до примерно 1,2-1,25%.

Повышение означает, что каждый рейс будет стоить на 200 тыс. долларов США за один танкер Suezmax (может перевозить 120-200 тыс. тонн) больше, если российская нефть будет поставляться в Индию.

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Хотя эта сумма невелика, она увеличивает общие расходы России на экспорт нефти, резко возросшие с февраля 2022 года из-за санкций.

На пике российского кризиса поставок и санкций российские компании платили до 20 млн долл. за танкер на страхование расходов на доставку и фрахт, что составляло более трети стоимости каждого груза.

Трейдеры добавили, что повышение касалось в основном грузов, перевозящих российскую нефть и продукты, тогда как премия грузов, перевозящих объемы казахского происхождения, в целом стабильна на уровне 1%.

"Поступающие из России объемы связаны с более высокими рисками, чем другие, хотя текущая ситуация дает страховщикам много оснований повышать цены для тех, кто работает в российских черноморских портах", — добавил один из собеседников агентства.

Зерновые трейдеры выражают обеспокоенность по безопасности поставок зерна, а повышение премии за военный риск для нефтяных танкеров свидетельствует о том, что беспокойство распространилось на более широкие рынки.

Общие погрузки сырой нефти из черноморского российского порта Новороссийск и терминала КТК составляют около 2% мировых поставок. Экспорт нефтепродуктов из черноморских портов России составляет около 4 млн. тонн в год.

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Напоминаем:

В результате атаки беспилотника на российский военно-морской корабль "Оленегорский горняк" вблизи Новороссийска, экспорт российской нефти, являющийся одним из источников финансирования войны РФ против Украины, оказался под угрозой.