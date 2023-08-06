Атака на "Оленегорский горняк": експорт нафти з Новоросійська - під загрозою - FT

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Внаслідок атаки безпілотника на російський військово-морський корабль "Оленегорский горняк" поблизу Новоросійська, експорт російської нафти, який є одним з джерел фінансування війни РФ проти України, опинився під загрозою.

Про це пише Financial Times.

Атака сталася після серії ударів Росії по інфраструктурі експорту зерна України в останні тижні.

Новоросійський порт є головним чорноморським нафтовим портом Росії. У день він експортує близько 600 тис барелів нафти. Крім цього, цей порт є пунктом експорту нафти з Казахстану, де закінчується лінія Каспійського трубопровідного консорціуму з потужністю 1,2 млн барелів на добу.

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Журналісти видання припускають, що атака на інфраструктуру експорту нафти, ймовірно, викличе занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях.

У FT пояснили, що США очолили зусилля, спрямовані на те, щоб зберегти російську нафту на ринку, щоб зупинити зростання світових цін і завдати шкоди світовій економіці. Адміністрація президента США Джо Байдена хоче, щоб ціни на нафту залишалися стабільними перед президентськими виборами наступного року.

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У Новоросійську вночі 4 серпня пролунали вибухи, Міноборони Росії заявило про атаку двома морськими безекіпажними катерами.

Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська, надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Корабель "Оленегорский горняк", який був атакований 4 серпня в порту Новоросійська, став найбільшим серйозно пошкодженим військовим судном РФ після потопленого крейсера "Москва", повідомляє розвідка Британії.