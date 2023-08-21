Meta планирует запустить веб-версию Threads в начале этой недели – WSJ

Материнская компания Facebook и Instagram – Meta Platforms – планирует запустить веб-версию приложения для микроблогов Threads в начале этой недели.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Версия для ПК является одним из самых больших пожеланий пользователей. Когда Meta запустила базовую версию в начале июля, казалось, что первая текстовая программа для социальных медиа стала хитом, но в последние недели ее использование резко сократилось.

Пользователи могли просматривать конкретные публикации Threads в интернете, но их доступ ограничен, поскольку приложение в основном предназначено для мобильных телефонов.

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Глава Instagram Адам Моссери сообщил в пятницу в своем профиле Instagram, что веб-версия Threads будет запущена в скором времени и уже тестируется в Meta.

Источники издания, знакомые с планами Meta, сказали, что она будет запущена в начале этой недели, хотя планы запуска еще не окончательны и могут измениться.

Несколько экспертов из социальных сетей заявили, что веб-версия Threads была бы полезна Meta с точки зрения продвижения сервиса в Интернете.

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"Веб-версия Threads стала бы значительным преимуществом для Meta в ее текущем соперничестве с X. Это дало бы компании более широкий охват, больше функций и лучшие возможности сбора данных", - сказал технический специалист Кремниевой долины Сэм Салиба, ранее возглавлявший маркетинг глобального бренда в Instagram до сих пор поддерживает связи с людьми в Meta.

Кроме веб-версии Threads, исполнительный директор Meta Марк Цукерберг ранее заявлял, что компания планирует запустить улучшенную функцию поиска для программы микроблогов "в течение нескольких недель". Пока пользователи Threads могут искать профили других, но не могут искать публикации по ключевым словам.

Моссери повторил этот тезис в пятницу, сказав, что Instagram не работает над созданием функции хештегов для Threads, поскольку они сосредоточены на поиске.

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Напоминаем:

Руководители Meta Platforms сосредоточены на повышении удержания пользователей своего нового приложения Threads после того, как он потерял более половины своих пользователей через несколько недель после громкого запуска.

Новое приложение Threads от Meta, являющегося конкурентом Twitter, за считанные дни после запуска превысило отметку в 100 миллионов пользователей, преодолев этот рубеж значительно быстрее, чем ChatGPT от OpenAI, который потратил на это два месяца.