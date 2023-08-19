ABH Holdings считает, что обвинения Украины в отношении Фридмана являются попыткой помешать международному правосудию

ABH Holdings SA (ABHH) отвергает обвинения Нацполиции в том, что миноритарный акционер холдинга Михаил Фридман якобы организовал схему уклонения от уплаты налогов через "Сенс Банк".

Об этом говорится в заявлении ABHH.

ABH Holdings S.A. утверждает, что обвинения миноритарного акционера Холдинга Михаила Фридмана в организации через "Сенс Банк" криминальной схемы уклонения от налогов неправдивы.

"Михаил Фридман никогда не входил в органы управления "Сенс Банка" и никогда не участвовал в разработке и осуществлении никаких операций банка, включая налоговую составляющую. Холдинг считает, что эти обвинения, которые затрагивают и Холдинг, ложные и сделаны с единственной целью - помешать Холдингу добиться справедливого решения после незаконной экспроприации Сенс Банка", - говорится в заявлении.

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Кроме того, в ABHH добавляют, что в июне 2-23 года холдинг уведомил украинское правительство о намерении инициировать иск на международном уровне и предложил провести переговоры об урегулировании спора.

"В ответ правительство Украины добавило Холдинг в свой санкционный список. В июле Холдинг снова обратился к украинскому правительству с повторной просьбой провести переговоры. В ответ был национализирован Сенс Банк, а также приняты незаконные меры против миноритарных акционеров Холдинга, которые в настоящее время дополнены сообщением о возможном уголовном деле в отношении Михаила Фридмана", - отмечают в ABHH.

В заявлении отмечается, что холдинг подтверждает намерение продолжать усилия, направленные на защиту и восстановление своих прав, и расценивает нынешние действия властей как попытку предотвратить отправление международного правосудия.

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Напомним:

В Бюро экономической безопасности составили сообщение о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману из-за возможной легализации 100 млн грн.

В общем у правоохранителей собрался целый ряд уголовных производств и различных эпизодов, связанных с "Альфа-Банком Украина" (сейчас - государственный "Сенс Банк") и Фридманом непосредственно. В начале июня был наложен арест на 738 объектов недвижимости в собственности банка.

Еще в апреле прошлого года сообщалось, что БЭБ разоблачил попытку Фридмана легализовать и вывести из Украины 1,1 млрд грн через Альфа-Банк Украина и его бывших кипрских владельцев - ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited. Тогда в БЭБ заявили, что схему начали воплощать заранее во избежание негативных последствий в виде наложения санкций или национализации.

В мае суд наложил арест на активы кипрских компаний олигарха Михаила Фридмана на общую сумму более 12,4 млрд грн - через эти компании Фридман и его бизнес владеет Альфа Банком.