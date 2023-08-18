В Агентстве восстановления рассказали о ходе строительства магистрального водопровода

ФОТО: FACEBOOK MUSTAFA NAYYEM

В ходе строительства магистрального водопровода в Днепропетровской области протяженностью 145 км наибольший прогресс фиксируют на участке река Ингулец - Южное водохранилище.

Об этом сообщил в Facebook глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.

По его словам, магистральный водопровод в Днепропетровской области протяженностью 145 км обеспечит водой жителей Никополя, Марганца, Кривого Рога, Томаковки, Марьянского и Покрова и прилегающих населенных пунктов.

При этом проект предусматривает обустройство 3 звеньев магистральных водопроводов:

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Ингулец - Южное водохранилище (Кривой Рог).

Хортица (ДВС 2) - Томаковка - Марганец.

Марганец - Никополь - Покров.

"Наибольший прогресс имеем на участке река Ингулец - Южное водохранилище. До сентября здесь должны проложить первую нитку водопровода и обеспечить водой Кривой Рог. Уже проложили 27,2 км трубопровода. Продолжается строительство подстанций и насосных станций. На каждой из станций будет работать 6 насосов - 4 основных, один резервный и аварийный.

Строители выполняют работы по устройству гидроизоляции, забивки шпунта, электрики, прокладывают кабель для будущих подстанций. На площадку доставляют необходимые материалы.

Всего задействовано 95 единиц техники и 216 работников", - заявил Найем.

По его словам, на участке Марганец - Никополь - Покров прокладывают трубопровод в две нити, сейчас устроено 15,9 км трубопровода. Предусмотрена установка 2 промежуточных станций. Сейчас на участке работает 90 рабочих и 12 единиц техники. Проводятся земляные работы, монтаж труб.

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Найем добавил, что на участке Хортица (ДВС 2) - Томаковка - Марганец предусмотрена установка 6 промежуточных станций.

"Сейчас проводят земляные работы, монтаж труб. Устроено 70,3 км траншеи и 17 км трубопровода. Работает 52 рабочих и 21 единица техники", - добавил он.

Напомним:

Магистральные водопроводы для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, будут стоить не менее 13,5 миллиарда гривен.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области подписала договоры на строительство двух водопроводов общей стоимостью 10,6 млрд грн.

В Украине начали подготовительные работы по строительству магистральных водопроводов для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.

Экономическая правда