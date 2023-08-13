Строительство магистральных водопроводов обойдется минимум в 13,5 миллиарда
Магистральные водопроводы для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, будут стоить не менее 13,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем в Facebook.
Согласно планам планируется строительство 3 звеньев магистральных водопроводов общей протяженностью 144 километра по маршруту:
- Карачуновское водохранилище - Кривой Рог - Южное водохранилище
- Хортица - Томаковка - Марганец
- Марганец - Никополь - Покров.
По словам главы Агентства, это один из самых амбициозных проектов такого масштаба со времен Независимости.
Главными проблемами в реализации проекта является отсутствие необходимого количества труб и нехватка насосов.
"В общем для строительства водопровода нужно 350 километров труб, поскольку на отдельных участках нужно от 2 до 4-х параллельных нитей. К сожалению, мощностей украинских предприятий не хватает для производства труб в таком количестве и за такой короткий срок. В Украине мы нашли лишь 25% от общей потребности в трубах", - отметил Найем.
Соответственно необходимые материалы поставляются из Польши, Италии, Румынии и Турции.
"Это не является гуманитарной помощью. Все закупается за деньги и по 100% предоплате", - подчеркивает Найем.
Кроме того, еще большей проблемой стала нехватка помп. Изначально планировалось, что их будет всего 14 помповых подстанций, однако из-за сложностей ландшафта нужно 44 с повышенной мощностью. Обычно изготовление одной такой помпы занимает от 7 до 12 месяцев, добавляет Найем.
Сейчас почти на 100% завершены все работы по очистке существующих каналов.
"Земельные работы по укладке траншеи на стадии завершения - 88%. В Украину уже доставлена треть всей необходимой трубы, остальные - в пути. И почти 15% трубы уже смонтировано" - объясняет Найем.
Строительство первой нитки водопровода, которая обеспечит водоснабжение для Кривого Рога, планируется завершить до сентября.
"Окончательная стоимость всего проекта будет определена только после проведения экспертизы проектно-сметной документации для всех трех веток водопровода. На данный момент ожидаемая стоимость составляет около 13,5 миллиарда гривен", - подчеркивает Найем.
Добавляется, что учитывая большую стоимость проекта и его значение, внедрена трехступенчатая система проверки всех данных, которая должна обеспечить качественное, своевременное и прозрачное выполнение работ.
Напомним:
Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области подписала договоры на строительство двух водопроводов общей стоимостью 10,6 млрд грн.
В Украине начали подготовительные работы по строительству магистральных водопроводов для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.
Экономическая правда.