Маск заявил, что Цукерберг отказался от боя с ним в Колизее

Владелец Twitter (переименован в X) Илон Маск заявил, что "шутил" о бое с основателем Facebook Марком Цукербергом и что тот отклонил его предложение провести бой в клетке в римском Колизее.

Об этом Маск написал в X.

"Я пошутил на X о бое с Цуком. Цук ответил: "Пришли мне локацию". Италия любезно предложила Колизей. Марк отказался.

Я предложил его дом, как "безопасное место". К сожалению, он, хм, "путешествовал". Есть ли место, где он готов драться?", - написал миллиардер.

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Марк Цукерберг пока не отреагировал на пост Маска.

Напомним:

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Илон Маск "несерьезно" относится к идее провести бой 26 августа, поэтому будет искать другого оппонента.

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Американский миллиардер и владелец X (Twitter) Илон Маск написал, что согласовывал с премьер-министром и министром культуры Италии место поединка с миллиардером и владельцем компании Meta Марком Цукербергом. Где именно в Италии состоится бой, он не указал.

Ранее Маск заявил, что ему нужна медицинская помощь, прежде чем он сможет принять участие в соревновании.

6 августа Маск написал в Twitter, что ему сделают МРТ шеи и спины и возможно он потребует хирургического вмешательства.

Впоследствии Маск сообщил, что МРТ показало, что его правая лопатка трется о ребра. Это состояние требует "небольшой операции" и несколько месяцев на восстановление.

Ранее миллиардеры Маск и Цукерберг хотели встретиться в поединке в Лас Вегасе в октагоне - клетке для боев. История с дракой началась с того, что Meta начала создавать конкурента Twitter. Когда это стало известно, Маск начал дразнить Цукерберга в Twitter.

Экономическая правда