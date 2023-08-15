Российский Минфин отказался от размещения облигаций на фоне обвала рубля

Министерство финансов РФ отменило запланированные на 16 августа аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление министерства.

Такое решение объясняется "возросшей волатильностью на финансовых рынках" и необходимостью "содействия стабилизации рыночной ситуации".

Отмечается, что последний раз Минфин РФ отменял запланированные первичные аукционы по размещению нового госдолга по аналогичной причине в октябре 2022 года.

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Напоминаем:

Совет директоров Банка России на экстренном заседании 15 августа принял решение повысить ключевую ставку на 3,5 процентных пункта – с 8,5% до 12% годовых.

Экстренное повышение ставки Центрального банка 15 августа не привело к укреплению рубля, доллар и евро возобновили рост на Московской бирже.

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14 августа официальный курс рубля превысил отметку 100 рублей за доллар.

Экономическая правда