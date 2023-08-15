Привокзальную гостиницу "Экспресс" в Киеве пытаются захватить рейдеры 

Имущественный комплекс привокзальной гостиницы "Экспресс" в Киеве возвращен в государственную собственность, однако бывший арендатор не допускает представителей государства на объект.

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры.

"После окончания срока аренды 31 июля 2023 года приказами Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры и регионального отделения Фонда госимущества Украины по городу Киеву целостный имущественный комплекс гостиница "Экспресс" возвращен из аренды в госсобственность", - сказано в сообщении.

В то же время сообщается, что бывший арендатор не допускает представителей государства на объект и препятствует работе аудиторов, пытается осуществить рейдерский захват гостиницы.

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Минвосстановления уже обратилось в правоохранительные органы для обеспечения законных прав государства на имущество.

Отмечается, что указанная гостиница с 2001 года находилась в аренде частной компании.

Как орган управления министерство в последние года неоднократно обращалось к уполномоченным органам относительно необходимости вернуть объект в госсобственность из-за нарушений условий договора, а также убытков из-за заниженной стоимости аренды.

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Согласно договору, стоимость 1 кв. м помещения в месяц составляла в среднем 12 грн, тогда как, по оценкам экспертов международных агентств недвижимости, стоимость подобных объектов в центре столицы Украины составляет как минимум 800 грн, указывается в сообщении.

Напоминаем:

Эпопея вокруг гостиницы "Экспресс" длится уже не один год, причем на ситуацию не смогла повлиять даже Служба безопасности Украины.

Еще в 2019 году СБУ установила, что бывший руководитель одной из региональных филиалов "Укрзализныци" инициировал вопрос передачи в аренду имущества по заниженной процентной ставке. В частности, он сдал часть помещений гостиницы "Экспресс".

По данным СМИ, речь шла о бывшем начальнике Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) Алексее Кривопишине.

Однако злоупотребления на объекте были обнаружены гораздо раньше.

Алексея Кривопишина отстранили от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги в начале марта 2015 года.

Тогда же правительство инициировало проведение служебного расследования в отношении руководства магистрали.

Впоследствии исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" заявил о попытках неизвестных людей в камуфляже препятствовать преемнику Кривопишина Владимиру Тягульскому исполнять обязанности начальника Юго-Западной железной дороги.

"Укрзализныця" отметила, что неизвестных в камуфляже провели в здание помощники Кривопишина, а координировал их действия начальник административной службы предприятия Алексей Коновал.

"Укрзализныця" обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбой отреагировать на эту ситуацию и привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, и.о. главы "УЗ" сообщил о давлении на сотрудников ЮЗЖ, которые фигурировали в соответствующих сюжетах СМИ. Пресс-служба Юго-Западной железной дороги эти заявления опровергла.

19 марта исполняющий обязанности гендиректора "Укрзализныци" уволил руководящий состав Юго-Западной железной дороги.

В ответ на это пресс-служба ЮЗЖД заявила, что коллектив железной дороги не намерен выполнять приказы "Укрзализныци", поскольку считает подобные кадровые решения незаконными.

После увольнения Кривопишин начал судиться. В 2016 году Шевченковский районный суд Киева восстановил его в должности руководителя Юго-Западной железной дороги.

В феврале 2016 года стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко назначил Кривопишина своим советником.

В декабре 2017 года Кличко сообщил, что Кривопишин написал заявление на увольнение