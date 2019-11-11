Экс-начальника филиала "Укрзализныци" уличили в растрате 50 миллионов

Служба безопасности разоблачила бывшего чиновника одного из региональных филиалов "Укрзализныци" на хищении более 50 миллинов гривень.

Источник: пресс-служба СБУ

В ведомстве фамилии должностного лица не называют, однако по данным "Украинской правды", речь идет о экс-начальнике Юго-Западной железной дороги Алексее Кривопишине, которого отстранили еще в 2015 году.

Дословно СБУ: "Бывший руководитель одного из региональных филиалов Укрзализныци инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке. Он, в частности, сдал часть помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева.

Действия экс-руководителя привели к нанесению экономического ущерба государству".