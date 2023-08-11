Новости 11 августа: руководство БЭБ снова уволили, Фридман оказался под санкциями США

О ЗАЭС. В результате вывода 4-го энергоблока оккупированной ЗАЭС в "горячее" состояние в нарушение условий лицензии и требований "Энергоатома" произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй.

О БЭБ. Руководство Бюро экономической безопасности, которое было назначено только в апреле, уволено.

О валюте. Национальный банк Украины с 12 августа смягчает ряд валютных ограничений с целью сохранения устойчивости валютного рынка.

О гречке. Цены на гречку в Украине по сравнению с прошлым годом уменьшились на 53%, вернувшись на довоенный уровень - 44,4 грн/кг.

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О Фридмане. Российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен, которым удалось частично выскользнуть из под санкций Великобритании, теперь очутились под санкциями Соединенных Штатов Америки.

Эксклюзив ЭП

Украина проиграла пенсионерам в судах более 50 миллиардов гривень. Денег на это нет. Что дальше?

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Правительство обеспокоено, судебные долги растут, как на дрожжах. За что пенсионеры судятся с государством и почему самая большая задолженность по выигранным делам приходится на военных, силовиков и "чернобыльцев". (укр)