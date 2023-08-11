Возвращение 30 тысяч и доплаты раненым бойцам: Кабмин обновил порядок и размер выплат
Правительство изменило порядок выплаты и размера дополнительного вознаграждения для военнослужащих: им вернули доплаты в 30 тыс грн, предусмотрели выплаты для раненых бойцов, а также инструкторов, курсантов и срочников.
Об этом говорится в постановлении правительства № 836 от 9 августа, которое опубликовано на Правительственном портале.
Примечательно, что в части выплаты дополнительного вознаграждения постановление применяется с 1 июня 2023 года.
Прежде всего изменения касаются раненых бойцов. Военнослужащим, которые в связи с ранением признаны военно-врачебной комиссией (ВВК) ограниченно годными или непригодными к военной службе, после пребывания в распоряжении соответствующих командиров более двух месяцев и до окончания такого пребывания ежемесячно будут получать дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.
Также постановлением устанавливаются ежемесячные доплаты для военных, несущих сторокову службу (6000 грн) и курсантов (2350 грн).
По новым правилам, на период действия военного положения дополнительные ежемесячные (пропорционально времени выполнения соответствующих задач) выплаты в 30 тысяч грн предусмотрены для:
- Военнослужащих (ВСУ, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтранспорта), которые выполняют боевые задачи для обороны Украины, защиты населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины;
- Лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских;
- Военнослужащих на должностях руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных центрах и подразделениях, которые могут получать от 15 до 30 тыс грн доплаты в зависимости от квалификации.
Дополнительные выплаты в размере до 50 тысяч грн могут получать:
- Военнослужащие, которые на расстоянии осуществляют оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии соприкосновения и выполняют боевые задачи на расстоянии первого эшелона обороны или наступления.
Денежное вознаграждение в 100 тыс грн будут получать:
- Военнослужащие, служащие ГСЧС и полиции, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, обеспечивают осуществление мероприятий по нацбезопасности и обороне в районах проведения военных действий, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях
- Лица рядового и начальствующего состава территориальных военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, привлекаемых Главнокомандующим ВСУ для непосредственного участия в боевых действиях или осуществления мероприятий по нацбезопасности и обороне в районах проведения военных действий, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях.
Право на получение дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс гривен имеют также:
- Лица, получившие ранения, связанные с защитой Украины, и которые находятся на стационарном лечении (в частности, за рубежом). Учитывается также время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое, отпуск для лечения после тяжелого ранения по заключению ВВК;
- Лица, захваченные в плен (кроме тех, которые добровольно сдались в плен) или являются заложниками, а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствующие (в случае, когда указанные события произошли как до введения военного положения, так и после его введения);
- Погибшие в результате полученного после введения военного положения ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины (выплата осуществляется за весь месяц, в котором лицо погибло (умерло).".