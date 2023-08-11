Дунайское пароходство указало на ошибки аграриев, которые привели к проблемам с вывозом продукции

Сложная ситуация на рынке перевозок, сложившаяся после прекращения действия зернового соглашения, была предсказуемой, и те аграрии и трейдеры, которые заранее позаботились о хеджировании рисков, сегодня не имеют проблем с вывозом своей продукции.

Об этом заявил заместитель генерального директора Украинского Дунайского пароходства Владислав Белах на онлайн-совещании с контрагентами компании.

"Еще с прошлого года мы предупреждали об этом риске. Предлагали аграриям и трейдерам не делать ставку только на морской флот. Мы говорили - хеджируйте риски, заключайте долгосрочные контракты также на речные перевозки, фиксируйте условия, пока фрахтовые ставки на минимуме. Те, кто нас услышал, сегодня имеют возможность вывозить продукцию", - отметил Белах.

Он также отметил, что Украинское Дунайское пароходство выполнит обязательства перед аграриями, которые забронировали перевозки весной.

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"УДП выполняет взятые на себя обязательства в полном объеме, это наша принципиальная позиция. Долгосрочные контракты непосредственно с грузовладельцами предоставляют возможность минимизировать простои, планировать нашу деятельность, ремонтные программы, инвестиции", - резюмировал Белах.

Напоминаем:

Благодаря хорошей погоде в Украине будет значительно лучший урожай зерновых и масличных культур, чем ожидалось ранее.

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Если в начале весны 2023 года ожидался валовой сбор на уровне 63,5 млн тонн (на 13% меньше, чем в прошлом году), то теперь его прогнозируют на уровне 76,7 млн тонн (на 5% больше, чем в прошлом году).

И это при том, что общая площадь посевных яровых и озимых зерновых в этом году была меньше на 980 000 га, чем в прошлом году.

Польша призывает ЕС помочь увеличить пропускную способность портов, чтобы увеличить поставки украинского зерна через Балтийское море.