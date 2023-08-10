Оккупанты хотят вернуть энергоблок №4 ЗАЭС в холодный режим из-за проблем с блоком

Оккупанты переведут четвертый энергоблок Запорожской атомной станции в холодный режим из-за выявленного технического нарушения, однако при этом планируют запустить в горячий режим шестой блок станции.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"В процессе эксплуатации четвертого блока Запорожской АЭС персоналом станции выявлены признаки неплотности трубной части парогенератора номер 3", - говорится в сообщении.

В то же время, теперь оккупанты собираются запустить в горячий режим шестой блок станции.

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"Для обеспечения паровых собственных нужд Запорожской АЭС рассматривается вопрос по переводу энергоблока номер 6 в состояние "горячий останов", - уточнили на оккупированной ЗАЭС.

Напоминаем:

Станция находится в оккупации с марта 2022 года.

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При этом "Росатом", который незаконно осуществляет руководство ЗАЭС и является неотъемлемой частью оккупационного механизма, - одна из немногих российских государственных корпораций, которая не попала под международные санкции.

Россия до сих пор не выполнила ни единого требования Международного агентства ядерной энергии (МАГАТЭ). Продолжается игнорирование резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, призывающих Россию вернуть контроль над ЗАЭС Украине.

В ночь на 10 августа ЗАЭС в очередной раз потеряла питание от основной высоковольтной линии 750 кВ – станция на грани очередного блекаута.

Главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячий останов", который оккупанты используют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирования)", - подчеркнули в госкомпании.

По словам врио исполнительного директора ГП "НАЭК "Энергоатом" Тараса Ткача, при полной потере внешнего питания отключатся главные циркуляционные насосы станции - и энергоблок перейдет в режим "естественной циркуляции": "В этом случае необходимо срочно "расхолодить" его в условиях отсутствия охлаждающих насосов".

Такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока.