Ночью ЗАЭС потеряла питание с основной линии 750 кВ: станция на грани очередного блэкаута

Ночью 10 августа временно оккупированная Запорожская АЭС потеряла питание с основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой грозит потерей внешнего питания (блэкаут).

В случае этого сценария главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячий останов", который оккупанты используют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирования)", - подчеркнули в госкомпании.

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По словам врио исполнительного директора ГП "НАЭК "Энергоатом" Тараса Ткача, при полной потере внешнего питания отключатся главные циркуляционные насосы станции - и энергоблок перейдет в режим "естественной циркуляции": "В этом случае необходимо срочно "расхолодить" его в условиях отсутствия охлаждающих насосов".

Такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока, добавляют в компании.

"Подчеркиваем: дальнейшая оккупация ЗАЭС Россией, управление станцией нелегитимным и неподготовленным рашистским руководством, которое не несет никакой ответственности за ядерную и радиационную безопасность объекта, постоянно приближает ЗАЭС к катастрофе.

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Именно поэтому Запорожскую АЭС необходимо немедленно вернуть под полный контроль законного оператора - НАЭК "Энергоатом", с последующим приведением станции к нормальному режиму эксплуатации и восстановлением ядерной и радиационной безопасности объекта", - говорится в позиции "Энергоатома".

Экономическая правда