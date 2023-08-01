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Приватбанк автоматически продлил срок действия карт еще на 2 года

Вторник, 1 августа 2023, 13:29 - Анастасия Жарикова

Государственный Приватбанк с 1 августа продлил период использования всех карточек на 2 года.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Клиентам не нужно сейчас перевыпускать карты, они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карте", - говорится в сообщении.

По карточкам с продленным сроком клиентам доступны операции:

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  • оплата в магазинах по POS-терминалу;
  • снятие наличных денег в банкоматах;
  • операции в Приват24;
  • пополнение счета (любым удобным способом).

В Приватбанке добавили, что для оплат в интернете нужно создать Digital-карту в Приват24 и перевести на нее средства.

Напоминаем:

ПриватБанк начинает выплаты денежной помощи для ВПЛ от международной гуманитарной организации CARE через PrivatMoney.

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Государственный Приватбанк до 15 августа не будет взимать комиссию с новых пользователей сервиса по приему платежей "Терминал" в рамках поддержки бизнеса с Visa.

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