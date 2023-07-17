Приватбанк скасував комісію для підприємців - нових клієнтів сервісу "Термінал"
Державний Приватбанк до 15 серпня не братиме комісію з нових користувачів сервісу прийому платежів "Термінал" у рамках підтримки бізнесу з Visa.
Про це повідомляє пресслужба банку.
"ПриватБанк подовжує програму підтримки підприємців та малого бізнесу разом з Visa. Якщо ви підприємець, та до 15 серпня встигнете підключити наш сервіс прийому платежів за допомогою смартфону "Термінал", то можете приймати платежі без комісій", – йдеться в повідомленні.
Для того аби почати приймати карткові платежі через "Термінал" необхідно:
- завантажити додаток "Термінал" у Google Play Store на смартфон;
- зареєструватись в особистому кабінеті сервісу.
Безкоштовне обслуговування почне діяти автоматично.
У банку додали, що понад 26 тисяч підприємців обрали "Термінал" та перетворили свої Android смартфони з NFC на повноцінний POS-термінали.
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Державний Приватбанк залишає діючі тарифи на прийом безготівкової оплати картками для торговельних підприємств.
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Економічна правда