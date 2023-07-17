Приватбанк скасував комісію для підприємців - нових клієнтів сервісу "Термінал"

Державний Приватбанк до 15 серпня не братиме комісію з нових користувачів сервісу прийому платежів "Термінал" у рамках підтримки бізнесу з Visa.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"ПриватБанк подовжує програму підтримки підприємців та малого бізнесу разом з Visa. Якщо ви підприємець, та до 15 серпня встигнете підключити наш сервіс прийому платежів за допомогою смартфону "Термінал", то можете приймати платежі без комісій", – йдеться в повідомленні.

Для того аби почати приймати карткові платежі через "Термінал" необхідно:

Реклама:

з авантажити додаток "Термінал" у Google Play Store на смартфон;

зареєструватись в особистому кабінеті сервісу.

Безкоштовне обслуговування почне діяти автоматично.

У банку додали, що понад 26 тисяч підприємців обрали "Термінал" та перетворили свої Android смартфони з NFC на повноцінний POS-термінали.

Нагадуємо:

Реклама:

Державний Приватбанк залишає діючі тарифи на прийом безготівкової оплати картками для торговельних підприємств.

Банк закликав MasterCard і Visa скасувати підвищення ставки інтерчейндж з 1 липня 2023 року, "яке змушує банки збільшувати тарифи".

Економічна правда