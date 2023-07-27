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ПриватБанк починає виплати допомоги українцям від гуманітарної організації CARE: хто отримає

Четвер, 27 липня 2023, 11:15 - Олексій Павлиш

ПриватБанк розпочинає виплати грошової допомоги для ВПО від міжнародної гуманітарної організації CARE через PrivatMoney.

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

Допомогу отримають внутрішньо переміщені особи, які тимчасово проживають і зареєстровані у визначених CARE громадах Івано-Франківської, Вінницької та Одеської областей, попередньо подали заявки на виплату та пройшли етап перевірки документів.

При цьому обов’язковою умовою відбору була приналежність осіб до однієї з категорій вразливості, серед яких багатодітні родини (троє та більше дітей до 18 років, люди з інвалідністю (I-II група), неповні сім’ї (в яких один дорослий самостійно утримує та піклується про дитину чи дітей), люди старші 60 років, родини, члени яких мають хронічні захворювання та родини з вагітними жінками та жінками, які годують.

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Як окрема категорія були виокремлені українські родини, у тому числі постраждалі з Херсонської області, які впродовж останніх 30 днів були змушені змінити місце проживання, але не мають вищезазначених критеріїв вразливості.

"Підтримка за програмою CARE передбачена на три місяці, розмір допомоги на одного члена сім’ї складатиме 2220 грн на місяць, проте вся сума виплачуватиметься одним платежем: 6660 грн на кожного члена сім’ї.

Виплата допомоги здійснюватиметься через платіжну систему PrivatMoney. Кошти будуть автоматично перераховано на банківську картку бенефіціара", - пояснили в банку.

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Реєстрація на отримання допомоги уже закрита.

Економічна правда

Приватбанк фінанси гроші
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