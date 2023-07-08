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"Зерновая инициатива": Задержка проверок судов обходится Kernel в 5 миллионов долларов ежемесячно

Суббота, 8 июля 2023, 11:00 - Игорь Пилипив

Задержки россиянами проверок судов в рамках "зерновой инициативы" обошлись крупнейшему агрохолдингу Украины Kernel Holding в 57 млн долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за замедления россиянами инспекции судов в рамках "зерновой инициативы" компании вынуждены искать альтернативные речные и наземные маршруты, которые являются более дорогими.  

По словам директора Kernel Holding Евгения Осипова, компании это обходится примерно в 5 млн долларов в месяц. В целом эта сумма составляет 57 млн долларов. 

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Такие расходы подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются трейдеры при экспорте из-за "зерновой инициативы", которая страдает от задержек во время проверок и длинных очередей. 

"Кто страдает больше всего? Украинские фермеры, которые работают в чрезвычайно сложных условиях. Их маржа и доходность продолжают снижаться", - сказал Осипов по электронной почте.

Kernel является одним из крупнейших украинских экспортеров зерновых культур. С момента подписания экспортного соглашения около года назад она отгрузила почти 3,3 млн тонн зерна из черноморских портов, что составляет около 10% от общего объема экспорта страны в рамках "зерновой инициативы".

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"С сентября по март компания отгрузила 80% своего подсолнечного масла из черноморских портов в Одесской области, но с апреля эта доля снизилась до 44%, что привело к росту расходов", - говорится в сообщении. 

Экономическая правда.

экспорт зепно РФ
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