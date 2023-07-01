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За тиждень жодному новому судну не дозволили приєднатися до "зернової угоди" - ООН

Субота, 1 липня 2023, 17:15 - Ігор Пилипів
 
getty images

Від 26 червня жодному новому судну не було дозволено приєднатися до "зернової угоди", попри подані 29 заявок до Спільного координаційного центру. 

Про це повідомляє пресслужба ООН.

Відповідну заяву у п’ятницю зробив на брифінгу в Нью-Йорку заступник прессекретаря ООН Фархан Хак. 

За його словами, наразі в рамках ініціативи задіяно лише 13 суден - вони завантажуються в українських портах або перебувають на шляху до Стамбула чи зі Стамбула. 

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"Якщо в рамках Чорноморської ініціативи не з'являться нові судна, мільйон або навіть більше тонн продовольства застрягнуть у портах у період до 17 липня", – підкреслив офіційний представник ООН

Хак закликав усі сторони забезпечити безперешкодний допуск додаткових суден до морського гуманітарного коридору в Чорному морі, який слугує "рятувальним колом для продовольчої безпеки на планеті". Початок сезону збирання врожаю підкреслює нагальну необхідність дій, додав він.  

Додається, що у червні цього року в рамках Чорноморської ініціативи було експортовано лише 2 млн тонн продовольства, що значно нижче за можливості портів і потреби імпортерів.  

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Нагадаємо:

В МЗС вважають, що Росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні.

Економічна правда. 

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