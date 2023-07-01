За тиждень жодному новому судну не дозволили приєднатися до "зернової угоди" - ООН

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Від 26 червня жодному новому судну не було дозволено приєднатися до "зернової угоди", попри подані 29 заявок до Спільного координаційного центру.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

Відповідну заяву у п’ятницю зробив на брифінгу в Нью-Йорку заступник прессекретаря ООН Фархан Хак.

За його словами, наразі в рамках ініціативи задіяно лише 13 суден - вони завантажуються в українських портах або перебувають на шляху до Стамбула чи зі Стамбула.

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"Якщо в рамках Чорноморської ініціативи не з'являться нові судна, мільйон або навіть більше тонн продовольства застрягнуть у портах у період до 17 липня", – підкреслив офіційний представник ООН

Хак закликав усі сторони забезпечити безперешкодний допуск додаткових суден до морського гуманітарного коридору в Чорному морі, який слугує "рятувальним колом для продовольчої безпеки на планеті". Початок сезону збирання врожаю підкреслює нагальну необхідність дій, додав він.

Додається, що у червні цього року в рамках Чорноморської ініціативи було експортовано лише 2 млн тонн продовольства, що значно нижче за можливості портів і потреби імпортерів.

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Нагадаємо:

В МЗС вважають, що Росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні.

Економічна правда.