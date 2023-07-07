Стабилизационных отключений элеткроэнергии не планируется, но иногда могут происходить аварийные (как после грозы в Киеве во вторник).

Об этом сообщил в Facebbok гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

Коваленко отметил, что во вторник, 4 июля, был самый жаркий день за последние несколько лет.

"А потребление электроэнергии было более чем на 7% выше, чем в самый горячий день 2022 года, и на 14% выше, чем в прошлый четверг. Суммарно это как производственная мощность двух атомных энергоблоков. И все это - в первую очередь из-за кондиционеров", - добавил он.

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По его словам, сейчас системе не хватает генерации, хотя в пиковые часы идет импорт из Словакии и Молдовы.

"Стабилизационных отключений не планируется, иногда могут происходить аварийные (как, например, после вчерашней грозы в Киеве). Но сейчас все же лучше не проверять систему на гибкость", - резюмировал гендиректор Yasno.

Напомним:

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НЭК "Укрэнерго" зафиксировало самое высокое потребление электроэнергии за первую половину лета 6 июля в 16:00 - украинцев просят уменьшить использование кондиционеров и мощных приборов.

Сообщалось, что 7 июля из-за непогоды в стране обесточены 710 населенных пунктов.

Экономическая правда