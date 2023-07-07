Все разделы
Укр / Рус

Стабилизационных отключений электроэнергии не планируется, иногда могут быть аварийные – Yasno

Пятница, 7 июля 2023, 18:22 - Алексей Павлыш

Стабилизационных отключений элеткроэнергии не планируется, но иногда могут происходить аварийные (как после грозы в Киеве во вторник).

Об этом сообщил в Facebbok гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

Коваленко отметил, что во вторник, 4 июля, был самый жаркий день за последние несколько лет.

"А потребление электроэнергии было более чем на 7% выше, чем в самый горячий день 2022 года, и на 14% выше, чем в прошлый четверг. Суммарно это как производственная мощность двух атомных энергоблоков. И все это - в первую очередь из-за кондиционеров", - добавил он.

Реклама:

По его словам, сейчас системе не хватает генерации, хотя в пиковые часы идет импорт из Словакии и Молдовы.

"Стабилизационных отключений не планируется, иногда могут происходить аварийные (как, например, после вчерашней грозы в Киеве). Но сейчас все же лучше не проверять систему на гибкость", - резюмировал гендиректор Yasno.

Напомним:

Реклама:

НЭК "Укрэнерго" зафиксировало самое высокое потребление электроэнергии за первую половину лета 6 июля в 16:00 - украинцев просят уменьшить использование кондиционеров и мощных приборов.

Сообщалось, что 7 июля из-за непогоды в стране обесточены 710 населенных пунктов.

Экономическая правда

электроэнергия Киев энергетика
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Рекордное потребление с начала лета: Укрэнерго просит снизить пользование кондиционерами 7 июля 2023, 15:18
Из-за грозового шторма в Украине обесточены 710 населенных пунктов 7 июля 2023, 12:21
В НБУ оценили влияние повышения тарифов на электроэнергию для населения на инфляцию 7 июля 2023, 11:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте