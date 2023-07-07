Из-за грозового шторма в Украине обесточены 710 населенных пунктов
7 июля из-за непогоды в стране обесточены 710 населенных пунктов.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
"Вследствие масштабного грозового шторма, который прошел по стране, в 11 областях зафиксировано повреждение линий электропередачи, обесточены 710 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Больше всего последствия непогоды сказались на Черниговщине, Киевщине, Житомирщине, Хмельницкой области. Также из-за непогоды остается без света часть потребителей в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой областях.
Продолжаются восстановительные работы.
В то же время в целом ситуация в энергосистеме характеризуется как стабильная.
Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет.
Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 1 236 МВт-ч. Экспорт отсутствует.
Ночью враг нанес очередной удар по территории Украины. Однако повреждений объектов энергетической инфраструктуры не зафиксировано.
Ситуация в прифронтовых регионах
Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. Из-за обстрелов обесточивалась часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Сумской областях.
Из-за предыдущих обстрелов остается без света часть потребителей в Черниговской и Харьковской областях.
Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью. В частности, на Херсонщине запитаны более 2 тысяч потребителей, которые оставались без света из-за обстрелов. Всего за сутки энергетики смогли вернуть электроэнергию почти 58 тысячам потребителей.
Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС
Продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, которое возникло из-за подрыва дамбы. В Херсоне без света остаются 13 тысяч потребителей.
Над восстановлением электроснабжения продолжают работать 33 бригады энергетиков - 142 рабочих и 58 единиц техники.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе остается неизменным. Сейчас он составляет 16,54 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Технологические нарушения
Вследствие технологических нарушений без света остается часть потребителей в Запорожской и Одесской областях.