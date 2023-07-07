Из-за грозового шторма в Украине обесточены 710 населенных пунктов

7 июля из-за непогоды в стране обесточены 710 населенных пунктов.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

"Вследствие масштабного грозового шторма, который прошел по стране, в 11 областях зафиксировано повреждение линий электропередачи, обесточены 710 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Больше всего последствия непогоды сказались на Черниговщине, Киевщине, Житомирщине, Хмельницкой области. Также из-за непогоды остается без света часть потребителей в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой областях.

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Продолжаются восстановительные работы.

В то же время в целом ситуация в энергосистеме характеризуется как стабильная.

Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет.

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Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 1 236 МВт-ч. Экспорт отсутствует.

Ночью враг нанес очередной удар по территории Украины. Однако повреждений объектов энергетической инфраструктуры не зафиксировано.

Ситуация в прифронтовых регионах

Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. Из-за обстрелов обесточивалась часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Сумской областях.

Из-за предыдущих обстрелов остается без света часть потребителей в Черниговской и Харьковской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью. В частности, на Херсонщине запитаны более 2 тысяч потребителей, которые оставались без света из-за обстрелов. Всего за сутки энергетики смогли вернуть электроэнергию почти 58 тысячам потребителей.

Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС

Продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, которое возникло из-за подрыва дамбы. В Херсоне без света остаются 13 тысяч потребителей.

Над восстановлением электроснабжения продолжают работать 33 бригады энергетиков - 142 рабочих и 58 единиц техники.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе остается неизменным. Сейчас он составляет 16,54 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Технологические нарушения

Вследствие технологических нарушений без света остается часть потребителей в Запорожской и Одесской областях.