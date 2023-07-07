Twitter угрожает Meta судом из-за якобы кражи идеи новой соцсети Threads

Twitter угрожал подать в суд на Meta Platforms из-за новой платформы Threads в письме, направленном генеральному директору материнской компании Facebook Марку Цукербергу юристом Twitter Алексом Спиро.

Об этом сообщает Reuters.

Meta, запустившая Threads накануне и получившая более 30 миллионов регистраций, пытается победить Twitter Илона Маска, привлекая миллиарды пользователей Instagram.

В своем письме Спиро обвинил Meta в том, что она наняла бывших сотрудников Twitter, "имевших и продолжающих иметь доступ к коммерческим тайнам Twitter и другой крайне конфиденциальной информации".

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"Twitter намерен строго соблюдать свои права интеллектуальной собственности и требует от Meta принять немедленные меры, чтобы прекратить использование каких-либо коммерческих секретов Twitter или другой конфиденциальной информации", — написал Спиро.

Источник Reuters, знающий о письме, подтвердил его содержание.

"Никто в команде инженеров Threads не является бывшим сотрудником Twitter", — сказал спикер Meta Энди Стоун в сообщении Threads.

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Между тем владелец Twitter Маск сказал: "Конкуренция – это хорошо, мошенничество – нет", в ответ на твит со ссылкой на эту новость.

Эксперты по праву интеллектуальной собственности заявили, что для выдвижения иска против Meta по поводу кражи коммерческой тайны Twitter понадобится гораздо больше деталей, чем то, что содержится в письме.

"Простой наем бывших сотрудников Twitter (которых сам Twitter уволил или выгнал) и тот факт, что Facebook создал несколько похожий сайт, вряд ли подтвердят претензию по поводу коммерческой тайны", — сказал он.

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Напоминаем:

Компания Meta запустила Instagram Threads, который должен стать конкурентом Twitter, приложение уже доступно в Google Play и App Store.