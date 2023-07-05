Дефицита горючего в Украине не ожидается – Шмыгаль

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что дефицита топлива в Украине не будет, ситуация является контролируемой.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, пишет "Укринформ".

"На сегодня ни в Европе, ни в Украине не наблюдается дефицита топлива. По прогнозам, дефицита также не будет. То есть, мы ожидаем спокойной ситуации на рынке топлива", - сказал премьер.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался на совещании Минэкономики с представителями ключевых сетей, торгующих дизелем и бензином.

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"Поэтому видим спокойную рыночную ситуацию с нормальными поставками и продажей дизеля и бензина. Дефицит не ожидаем", - добавил Шмыгаль.

Напомним:

В Минэкономики прогнозируют, что после восстановления ставок налогов на топливо розничная цена дизтоплива в течение месяца увеличится на 5 грн за литр, бензина - на 7-8 грн за литр.

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В Украине с 1 июля налоги на топливо вернулись на довоенный уровень: НДС - до 20%, акциз на бензин - до 213 евро, на дизтопливо - 139,5 евро за 1000 л.

Экономическая правда