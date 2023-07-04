Минэкономики прогнозирует повышение цен на бензин и дизтопливо в июле на 5-8 гривен за литр

getty images

В Минэкономики прогнозируют, что после восстановления ставок налогов на топливо розничная цена дизтоплива в течение месяца увеличится на 5 грн за литр, бензина - на 7-8 грн за литр.

Об этом в эфире телемарафона заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы видим и прогнозируем вместе с операторами АЗС, что до конца июля рост будет на 5 грн на дизтопливо и 7-8 грн - на бензин", - отметила Свириденко.

По ее словам, арифметически возвращение на довоенный уровень акцизов на моторное топливо и повышение НДС на него может привести к росту цены ДТ на сумму до 8 грн/литр, бензина - до 11 грн/литр.

Реклама:

В то же время накопленные запасы топлива и отсутствие дефицита не должны привести к резкому росту цен, добавила она.

"Мы видим, что не будет резкого роста цены. Есть несколько факторов - нет дефицита, есть запасы, рынок в Европе залит ресурсом, поэтому резких скачков не будет. Многое, конечно, зависит от ценовой конъюнктуры в мире, но на сегодня мы не ожидаем резких колебаний", - заявила министр.

Напомним:

Реклама:

В Украине с 1 июля налоги на топливо вернулись на довоенный уровень: НДС - до 20%, акциз на бензин - до 213 евро, на дизтопливо - 139,5 евро за 1000 л.

Экономическая правда