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В Украине с 1 июля налоги на топливо вернулись на довоенный уровень: НДС - до 20%, акциз на бензин - до 213 евро, на дизтопливо - 139,5 евро за 1000 л.

Об этом говорится в законе №7668-д.

Так, после возврата налогов ставка НДС на нефтепродукты вырастет с 7% до 20%, акциз на бензин - до 213 евро за тыс литров, на дизтопливо - до 139,5 евро.

Кроме того, акциз на сжиженный газ не изменится и составит 52 евро.

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По словам директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюны, на 11 грн/л вырастет налоговая нагрузка на бензин, на 8 грн/л - на дизтопливо, на 3 грн/л - на сжиженный газ.

"Какую-то часть, минимум 2-3 грн/л, на себя заберут сети, но дизтопливо добавит стопроцентно 5 грн/л, бензин - 7-8 грн/л. По газу на те же 3 грн/л цена и повысится", - пояснил Куюн.

В то же время, все будет зависеть от закупочной стоимости нефтепродуктов, большая часть которых импортируется (по словам Куюна, импорт бензина составляет 80-85%, дизеля - 100%, газа - 60-70%).

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Зато Даниил Гетманцев считает, что отмена налоговых льгот на моторное топливо с 1 июля несущественно скажется на розничной цене.

"Как это скажется на цене бензина - это будет зависеть от соотношения спроса и предложения, от цен на внешних рынках. Мы сейчас не можем четко спрогнозировать. Но я считаю, что часть этого налога возьмет на себя производитель и нефтетрейдер, потому что там достаточно высокая маржа у них, они очень неплохо зарабатывают на литре, а часть возьмет потребитель. Поэтому, возможно, цены изменятся, но несущественно", - сказал Гетманцев в комментарии "Энергореформе" после заседания ВСК по вопросу нелегального оборота топлива.

Напоминаем:

В середине марта 2022 года Рада приняла закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, направленный, в частности, на удержание цен на топливо. Согласно ему, временно, на период действия военного положения, на топливо устанавливали нулевой акциз и НДС в 7% вместо 20%.

21 сентября 2022 года Рада приняла законопроект №7668-д о возвращении акцизов на моторное топливо, установив их на бензин и дизель в размере EUR100 (здесь и далее за 1000 литров), на сжиженный газ, бутан и изобутан - EUR52, на альтернативное моторное топливо и биодизель - EUR100.

НДС для всех видов топлива остался на уровне 7%.

Но согласно этому закону, с 1 июля 2023 года уровень налогов на топливо возвращается на довоенный уровень: НДС - до 20%, акциз на бензин - до EUR213, на дизтопливо - до EUR140 за 1000 л.