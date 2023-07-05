Китай объявил об ограничении с 1 августа поставок на Запад критического сырья

Китай объявил о намерении запретить с 1 августа экспорт "в недружественные страны" двух видов сырья, которые являются критическими для цифровых и "зеленых" технологий.

Об этом пишет POLITICO.

"С целью защиты национальной безопасности и интересов, с одобрения Государственного совета, решено ввести экспортный контроль за предметами, связанными с галлием и германием", - говорится в совместном заявлении Министерства торговли Китая (MOFCOM) и Генеральной таможенной администрации (GAC).

Два минерала в списке Пекина - галлий и германий - хорошо подобраны, учитывая их роль в производстве таких товаров, как полупроводники, базовые станции 5G и солнечные батареи - предметы, которые являются символом высокоприоритетного цифрового и зеленого перехода Европейского Союза.

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Оба металла считаются "критическими" и "стратегическими" по стандартам ЕС, то есть они поставляются из единого источника и важны для промышленности ЕС, а также для европейских оборонных нужд.

Теперь, экспортеры будут обязаны отчитываться о транзакциях китайским властям, начиная с 1 августа.

Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон во время поездки в Токио во вторник уже объявил, что ЕС и Япония установят механизм "раннего предупреждения", чтобы предотвратить "перебои" в производстве чипов, "особенно в критических сырьевых компонентах".

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"Решение Китая ... Относительно экспорта галлия и германия ясно показывает, что Коммунистическая партия рано или поздно наденет свои экономические боксерские перчатки", - сказала Никола Бир, вице-президент Европейского парламента и законодатель, ответственный за портфель Закона о критическом сырье, в интервью China Watcher Politico.

Как отмечает издание, заявление прозвучало из Китая сразу после того, как в пятницу Нидерланды объявили о новых ограничениях на экспорт передовых микрочиповых машин в Китай.

Этот шаг Пекина был сделан также через несколько дней после того, как лидеры ЕС договорились о новой стратегии снижения рисков в условиях экономической зависимости от Китая. Причем критически важное сырье занимает первое место в списке приоритетов.

Напоминаем:

Весной китайский экспорт в Россию достиг рекордного уровня, подскочив на 153% по сравнению с предыдущим годом - до 9,6 млрд долл, что свидетельствует о все более тесных экономических отношениях двух стран.

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