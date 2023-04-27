Как Китай стал главным поставщиком России компонентов для оружия

"Китай не буде ані спостерігати за вогнем з іншого боку, ані підливати масла у вогонь, не кажучи вже про те, щоб скористатися можливістю отримати прибуток. Діалог і переговори – єдиний життєздатний вихід", – сказав Сі Цзіньпін після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Байдужість Китаю до значних власних економічних витрат в перші місяці російського вторгнення в Україну дивувала увесь світ.

Підвищення цін на сировину призвело до значних витрат для Китаю, найбільшого у світі імпортера енергії та сільськогосподарської продукції. Але Пекін ніколи не засуджував вторгнення і не використовував свою економічну та політичну силу, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів, зазначає старший науковий співробітник Atlantic Council і редактор China-Russia Report Джозеф Вебстер.

Як показав час, Китай адаптувався і виграв. Незважаючи на традиційно властиві Пекіну миролюбні заяви, відкриті торговельні дані свідчать, що саме Піднебесна є головним економічним бенефіціаром російсько-української війни.

Як заробляє Китай

На відміну від розвинених країн, які ввели санкції проти росіян, експорт товарів з Китаю до РФ поступово відновився. А в грудні 2022–го - лютому 2023-го їх обсяги взагалі досягли рекордних показників, починаючи з 2019 року, свідчать опубліковані напередодні відкриті дані аналітичного агентства Bruegel.

Так, в кожен із двох згаданих місяців обсяг поставок товарів становив більш ніж 9 млрд дол, що вдвічі вище за середньомісячне значення за останні чотири роки до цього.

Експорт товарів з Китаю до РФ зріс, як і зворотний імпорт дешевої нафти

Так само встановлює рекорди імпорт енергоносіїв з Російської Федерації до Китаю.

Поки Євросоюз позбавлялася енергетичної залежності та разом із США вводили стелю цін на купівлю російської нафти, після тимчасового логістичного просідання Китай став приймати у себе все більше і більше токсичного, але дешевого ресурсу.

Кілька місяців російська нафта торгується із значним дисконтом. Зокрема, традиційна для РФ марка Urals у порівнянні з еталонною для Заходу Brent продається на 30% дешевше.

Вже з літа 2022 року щомісячний імпорт енергоносіїв (нафта, нафтопродукти та газ) з РФ збільшився більш ніж удвічі у порівнянні із середньомісячним показником за останні чотири роки – до 7-8 млрд дол.

Завдяки цьому в рейтингу експортерів нафти Росії навіть вдалося потіснити з першого місяця Саудівську Аравію. Агентство Bloomberg вказує, що РФ також стала другим за розміром джерелом постачань вугілля після Індонезії та посіла третє місце за обсягом зрідженого природного газу після Австралії та Катару.

Останній "рейтинг поставок" від Bloomberg не включає обсяги газу, транспортованого суходолом, про який Китай перестав повідомляти на початку 2022 року.

Як Китай розпалює

Окрім заробітку Пекін активно розпалює конфлікт, опосередковано допомагаючи Кремлю виробляти зброю. Йдеться про поставки до РФ деяких критичних компонентів: мікросхем, чіпів, електроніки.

За даними аналітичного агентства Bruegel (оновлені дані опубліковано 26 квітня), поставки групи товарів, яка включає напівпровідники, в грошовому виразі в декілька разів більші, ніж середні за останні чотири роки – приблизно 0,5 млрд дол на місяць.

Втім вони не досягли рекордного значення одного з місяців 2021 року, коли Москва, вочевидь, готуючись до майбутнього нападу на Україну, нарощувала імпорт і робила запаси на майбутнє.

Схожі тенденції спостерігаються й у телеком обладнанні, комп'ютерній та іншій техніці.

Хоча лютневі дані свідчать про падіння обсягів торгівлі між країнами порівняно із попередніми місяцями бурного зростання. Можливо, Китай, який раніше завзято підтримував РФ, передумав?

Імпорт РФ з Китаю критичних компонентів, необхідних, в тому числі для виробництва зброї

Щоправда, звинувачувати лише Китай в економічній та матеріальній підтримці путінського режиму не варто. Як раніше аналізувала ЕП Кремль налагодив паралельні канали імпорту підсанкційних товарів із країн Заходу.

Наприклад, Німеччина, яка формально в декілька разів зменшила свій прямий експорт електроніки в Росію, протягом 2022 року збільшила щомісячні його поставки до Вірменії – з 0,5 млн дол до 4-6 млн дол.

А вже звідти цей товар прямував до Російської Федерації. Так, обсяг поставок електроніки з Вірменії у 2022 році зріс у 100 разів – до 100 млн дол.

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Дані: Трекер російської торгівлі від агентства Bruegel