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Китай нарастил экспорт в РФ до рекордного уровня

Среда, 10 мая 2023, 12:04 - Алексей Павлыш

Китайский экспорт в Россию в апреле достиг рекордного уровня, подскочив на 153% по сравнению с предыдущим годом - до 9,6 млрд долл, что свидетельствует о все более тесных экономических отношениях двух стран.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что после начального спада после вторжения России в Украину, торговля резко возросла.

Общий объем торговли достиг второго крупнейшего уровня в истории - около 19 млрд долл, что немного меньше мартовского пика.

При этом самой большой статьей китайского экспорта (почти 20%) стало "транспортное оборудование" - категория, куда китайская таможня включает автомобили и запчасти к ним.

Около 15% китайского экспорта занимает электроника, еще 24% приходится на промышленное оборудование и запчасти.

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Экономическая правда

Китай Россия экспорт
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