Фонд госимущества создает новое подразделение для управления конфискованными активами

Фонд госимущества заявил, что создает новое структурное подразделение - Управление сопровождения санкционного имущества, которое будет заниматься активами, конфискованными у подсанкционных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Новосозданное подразделение будет заниматься управлением принудительно изъятых активов РФ и ее резидентов, организацией совместной работы с ВАКС, Минюстом, СНБО и другими правоохранительными органами по взысканным активам, а также обеспечением подготовки к передаче их в аренду или приватизацию", - пояснили в Фонде.

Также ФГИУ объявил отбор на должность руководителя нового управления.

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Напомним:

В конце февраля Кабинет министров передал в управление Фонда государственного имущества конфискованные по решению суда активы российского миллиардера Михаила Шелкова для их дальнейшей приватизации или аренды.

Кабинет министров передал Фонду госимущества в управление государственную долю столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

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Экономическая правда