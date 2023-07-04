Все разделы
Укр / Рус

Фонд госимущества создает новое подразделение для управления конфискованными активами

Вторник, 4 июля 2023, 20:08 - Алексей Павлыш

Фонд госимущества заявил, что создает новое структурное подразделение - Управление сопровождения санкционного имущества, которое будет заниматься активами, конфискованными у подсанкционных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Новосозданное подразделение будет заниматься управлением принудительно изъятых активов РФ и ее резидентов, организацией совместной работы с ВАКС, Минюстом, СНБО и другими правоохранительными органами по взысканным активам, а также обеспечением подготовки к передаче их в аренду или приватизацию", - пояснили в Фонде.

Также ФГИУ объявил отбор на должность руководителя нового управления.

Реклама:

Напомним:

В конце февраля Кабинет министров передал в управление Фонда государственного имущества конфискованные по решению суда активы российского миллиардера Михаила Шелкова для их дальнейшей приватизации или аренды.

Кабинет министров передал Фонду госимущества в управление государственную долю столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

Реклама:

Экономическая правда

Фонд госимущества
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Самый дорогой лот малой приватизации: Фонд госимущества выставил на аукцион химзавод "Смолы" 4 июля 2023, 19:27
ФГИУ выставил на приватизацию спиртзавод во Львовской области: планируют привлечь от 42 млн 29 июня 2023, 18:02
Нужен ли Украине "смотрящий" за инвестициями частного сектора 27 июня 2023, 12:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте