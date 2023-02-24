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Кабмін передав в управління ФДМ конфісковані активи російського олігарха Шелкова

П'ятниця, 24 лютого 2023, 15:20 - Олексій Павлиш

Кабінет міністрів передав в управління Фонду державного майна конфісковані за рішенням суду активи російського мільярдера Міхаіла Шелкова для їх подальшої приватизації або оренди.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Як повідомив Мельничук, йдеться про активи, стягнуті в дохід держави згідно з рішенням ВАКС від 23 січня та постановою Апеляційної палати ВАКС від 3 лютого.

"Також доручено Фонду державного майна зарахувати кошти від продажу або оренди зазначених активів до Державного бюджету України", - написав він.

Нагадаємо:

Служба безпеки України викрила спроби підсанкційних російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні.

Рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в дохід держави стягнули всі активи ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" на 2 мільярди гривень, власником якого є російський олігарх Михайло Шелков.

Економічна правда

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