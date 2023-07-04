Растаможка автомобилей за год принесла в бюджет более 35 миллиардов - нардеп
Вторник, 4 июля 2023, 12:46 -
За год с момента прекращения действия льготного растаможивания авто бюджет от введения транспортных средств в Украину получил 35,32 миллиарда гривен.
Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.
С 1 июля 2022 года по 1 июля в Украину было завезено с растаможкой 255 798 транспортных средств.
Поступления от ввоза транспортных средств составили 35,32 млрд грн.
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Напоминаем:
В июне в Украине зарегистрировали 5,6 тыс новых легковых автомобилей, что почти вдвое больше, чем в аналогичный период в прошлом году.
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Экономическая правда
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