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Растаможка автомобилей за год принесла в бюджет более 35 миллиардов - нардеп

Вторник, 4 июля 2023, 12:46 - Анастасия Жарикова

За год с момента прекращения действия льготного растаможивания авто бюджет от введения транспортных средств в Украину получил 35,32 миллиарда гривен.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

С 1 июля 2022 года по 1 июля в Украину было завезено с растаможкой 255 798 транспортных средств.

Поступления от ввоза транспортных средств составили 35,32 млрд грн.

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Напоминаем:

В июне в Украине зарегистрировали 5,6 тыс новых легковых автомобилей, что почти вдвое больше, чем в аналогичный период в прошлом году.

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