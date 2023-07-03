У червні попит на нові авто в Україні зріс удвічі: бестселери місяця
Понеділок, 3 липня 2023, 17:28 -
У червні в Україні зареєстрували 5,6 тисяч нових легкових автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж в аналогічний період торік.
Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.
В Асоціації додають, що від показника довоєнного червня 2021 року, платоспроможний попит на нові авто все ще відстає - на 36%. Відносно травня активність на авторинку збільшилась на 9%.
Лідерами за кількістю реєстрацій у червні стали:
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- Toyota – 1076 шт.
- Renault – 682 шт.
- Volkswagen – 470 шт.
- Skoda - 401 шт.
- BMW - 319 шт.
"Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер RENAULT Duster, який обрали 656 покупців", - додали в Укравтопромі.
Всього за перше півріччя в Україні було зареєстровано понад 27 тис нових легкових авто, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період 2022 р.
Економічна правда
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