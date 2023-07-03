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У червні попит на нові авто в Україні зріс удвічі: бестселери місяця

Понеділок, 3 липня 2023, 17:28 - Анастасія Жарикова

У червні в Україні зареєстрували 5,6 тисяч нових легкових автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж в аналогічний період торік.

Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.

В Асоціації додають, що від показника довоєнного червня 2021 року, платоспроможний попит на нові авто все ще відстає - на 36%. Відносно травня активність на авторинку збільшилась на 9%.

Лідерами за кількістю реєстрацій у червні стали:

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  • Toyota – 1076 шт.
  • Renault – 682 шт.
  • Volkswagen – 470 шт.
  • Skoda - 401 шт.
  • BMW - 319 шт.

"Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер RENAULT Duster, який обрали 656 покупців", - додали в Укравтопромі.

Всього за перше півріччя в Україні було зареєстровано понад 27 тис нових легкових авто, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період 2022 р.

Економічна правда

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