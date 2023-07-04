Twitter закриє доступ до TweetDeck неверифікованим користувачам

Користувачі Twitter незабаром повинні будуть пройти перевірку, щоб використовувати TweetDeck.

Про це компанія повідомила у Twitter.

Зміна набуде чинності через 30 днів, повідомили в компанії.

У своєму твіті Twitter докладно описує вдосконалену версію TweetDeck з новими функціями. Незрозуміло, чи буде Twitter платити з користувачів як за нову, так і за стару версію TweetDeck.

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Усі збережені пошукові запити, списки та стовпці користувачів буде перенесено в новий TweetDeck. Сервіс тепер підтримуватиме повну функціональність: Spaces, док-станцію для відео, опитування тощо.

Однак функціональні можливості Teams у TweetDeck тимчасово недоступні та будуть відновлені найближчими тижнями.

Reuters пише, що плата за TweetDeck, який раніше був безкоштовним і широко використовувався компаніями та новинними організаціями для легкого моніторингу вмісту, може принести прибуток Twitter, який намагався зберегти дохід від реклами під власником мільярдера Ілона Маска.

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Цей крок відбувся лише через кілька днів після того, як Маск заявив, що як перевірені, так і неперевірені користувачі матимуть обмежену кількість повідомлень, які вони зможуть прочитати на день, "щоб усунути екстремальний рівень збирання даних і системних маніпуляцій".

Фізичні особи повинні платити 8 доларів на місяць, щоб підтвердити свій обліковий запис, тоді як організації платять 1000 доларів на місяць.

Нагадуємо:

Twitter обмежив кількість публікацій на день, які можуть читати різні акаунти, щоб запобігти надмірному збиранню даних і маніпуляцій з системою.

Twitter вимагатиме від користувачів мати обліковий запис у соціальній платформі для перегляду твітів, Маск назвав це "тимчасовим надзвичайним заходом".