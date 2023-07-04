Twitter закриє доступ до TweetDeck неверифікованим користувачам
Користувачі Twitter незабаром повинні будуть пройти перевірку, щоб використовувати TweetDeck.
Про це компанія повідомила у Twitter.
Зміна набуде чинності через 30 днів, повідомили в компанії.
У своєму твіті Twitter докладно описує вдосконалену версію TweetDeck з новими функціями. Незрозуміло, чи буде Twitter платити з користувачів як за нову, так і за стару версію TweetDeck.
Усі збережені пошукові запити, списки та стовпці користувачів буде перенесено в новий TweetDeck. Сервіс тепер підтримуватиме повну функціональність: Spaces, док-станцію для відео, опитування тощо.
Однак функціональні можливості Teams у TweetDeck тимчасово недоступні та будуть відновлені найближчими тижнями.
Reuters пише, що плата за TweetDeck, який раніше був безкоштовним і широко використовувався компаніями та новинними організаціями для легкого моніторингу вмісту, може принести прибуток Twitter, який намагався зберегти дохід від реклами під власником мільярдера Ілона Маска.
Цей крок відбувся лише через кілька днів після того, як Маск заявив, що як перевірені, так і неперевірені користувачі матимуть обмежену кількість повідомлень, які вони зможуть прочитати на день, "щоб усунути екстремальний рівень збирання даних і системних маніпуляцій".
Фізичні особи повинні платити 8 доларів на місяць, щоб підтвердити свій обліковий запис, тоді як організації платять 1000 доларів на місяць.
Нагадуємо:
Twitter обмежив кількість публікацій на день, які можуть читати різні акаунти, щоб запобігти надмірному збиранню даних і маніпуляцій з системою.
Twitter вимагатиме від користувачів мати обліковий запис у соціальній платформі для перегляду твітів, Маск назвав це "тимчасовим надзвичайним заходом".