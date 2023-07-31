Британский регулятор просит общественность высказаться относительно сделки между Microsoft и Activision Blizzard

Британский антимонопольный регулятор в понедельник призвал общественность высказать свое мнение относительно того, должно ли быть разрешено поглощение корпорацией Microsoft производителя видеоигр Call of Duty Activision Blizzard стоимостью 69 миллиардов долларов.

Об этом пишет Reuters.

В ведомстве заявили, что намерены принять окончательное решение по сделке до 29 августа.

Публичные консультации повышают шансы на то, что крупнейшая игровая сделка в истории может состояться, поскольку стороны продлили срок ее завершения до 18 октября, пишет агентство.

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Напомним:

Activision Blizzard и Microsoft продлили срок закрытия сделки стоимостью 69 млрд долларов на три месяца - до 18 октября - поскольку работают над тем, чтобы получить разрешение Великобритании на крупнейшую сделку в истории игровой индустрии.

Корпорация Microsoft преодолела основные препятствия на пути к покупке производителя видеоигр Activision Blizzard после того, как суд в США одобрил сделку стоимостью 69 миллиардов долларов, а британский регулятор предположил, что он может пересмотреть свою позицию.

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Экономическая правда