Все разделы
Укр / Рус

Британский регулятор просит общественность высказаться относительно сделки между Microsoft и Activision Blizzard

Понедельник, 31 июля 2023, 20:44 - Алексей Павлыш

Британский антимонопольный регулятор в понедельник призвал общественность высказать свое мнение относительно того, должно ли быть разрешено поглощение корпорацией Microsoft производителя видеоигр Call of Duty Activision Blizzard стоимостью 69 миллиардов долларов.

Об этом пишет Reuters.

В ведомстве заявили, что намерены принять окончательное решение по сделке до 29 августа.

Публичные консультации повышают шансы на то, что крупнейшая игровая сделка в истории может состояться, поскольку стороны продлили срок ее завершения до 18 октября, пишет агентство.

Реклама:

Напомним:

Activision Blizzard и Microsoft продлили срок закрытия сделки стоимостью 69 млрд долларов на три месяца - до 18 октября - поскольку работают над тем, чтобы получить разрешение Великобритании на крупнейшую сделку в истории игровой индустрии.

Корпорация Microsoft преодолела основные препятствия на пути к покупке производителя видеоигр Activision Blizzard после того, как суд в США одобрил сделку стоимостью 69 миллиардов долларов, а британский регулятор предположил, что он может пересмотреть свою позицию.

Реклама:

Экономическая правда

компании мир технології Microsoft Британия
Реклама:
Материалы по теме
ФК "Манчестер Юнайтед" подписал с Adidas рекордный для АПЛ контракт на $1,1 миллиарда 31 июля 2023, 19:40
Heineken заявляет, что время выхода из России не зависит от компании 31 июля 2023, 18:55
Владелец сети IKEA продал свою штаб-квартиру в России 31 июля 2023, 17:17
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте