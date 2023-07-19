Activision Blizzard и Microsoft продлили срок закрытия сделки, чтобы получить разрешение от Британии

Компании Activision Blizzard и Microsoft в среду продлили срок закрытия сделки стоимостью 69 млрд долларов на три месяца - до 18 октября - поскольку работают над тем, чтобы получить разрешение Великобритании на крупнейшую сделку в истории игровой индустрии.

Об этом пишет Reuters.

Измененные условия также увеличивают плату за расторжение сделки до 3,5 миллиарда долларов с 3 миллиардов долларов, если она не будет закрыта до 29 августа, и до 4,5 миллиарда долларов после 15 сентября.

"Сначала компании договорились закрыть сделку до 18 июля, но регуляторные усилия США по блокированию поглощения и стремление Британии реструктуризировать ее задержали закрытие.

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Попытка Федеральной торговой комиссии США временно остановить сделку была дважды отклонена: сначала федеральным судьей, а затем апелляционным судом", - напоминает агентство.

Британское Управление по вопросам конкуренции и рынков ранее решило заблокировать сделку, но на прошлой неделе изменило свой курс и продлило срок принятия окончательного решения до 29 августа после того, как решение американского суда оставило Британию наедине с оппозицией.

Напомним:

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Корпорация Microsoft преодолела основные препятствия на пути к покупке производителя видеоигр Activision Blizzard после того, как суд в США одобрил сделку стоимостью 69 миллиардов долларов, а британский регулятор предположил, что он может пересмотреть свою позицию.

Экономическая правда